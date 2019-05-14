В Раде призвали правительство разобраться с Ревой за его слова про "мразей"

Правительство должно срочно рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности министра социальной политики Андрея Ревы после его заявления про "мразей", к которой он отнес часть граждан Украины. Об этом заявил председатель комитета по правам человека Григорий Немыря во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.



"Министр социальной политики Андрей Рева официально в интервью ВВС назвал граждан Украины, которые не по своей воле сейчас оказались на оккупированной части Донбасса, "мразями". До сих пор ни министр социальной политики Рева, ни правительство, ни премьер-министр не приняли никаких мер для того, чтобы извиниться и я не вижу, как такой человек может продолжать исполнять обязанности министра социальной политики в правительстве Украины, когда он считает часть граждан Украины "мразями", - отметил Немыря.



По его словам, такое заявление является "проблемой моральной ответственности всего правительства".



Напомним, слова министра социальной политики Андрея Ревы относительно украинцев, которые остались на неподконтрольной правительству территории Донбасса, "достаточно резкими" и "слишком эмоциональными", впрочем, возможно, они просто были вырваны из контекста. Такое мнение высказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

