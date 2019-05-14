В Раде назвали дату визита миссии МВФ в Украину

Миссия МВФ приедет в Украину с двухнедельным визитом 21 мая. Об этом в понедельник, 13 мая, заявил первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, сообщает РБК-Украина.



По его словам, на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта.



"В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта", - добавил замглавы комитета.



Отметим, на прошлой неделе в МВФ сообщили, что в Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия фонда, однако сроки визита не назвали.

