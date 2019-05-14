С начала года в Украину не пустили почти 3,3 тыс. россиян

С начала 2019 году в Украину не пустили почти 3300 граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.



"С начала года (не пустили в Украину - ред.) почти 3300 граждан Российской Федерации", - отметил Слободян.



В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получили почти 16 900 иностранцев.



Напомним, с начала проведения операции "Мигрант", правоохранители привлекли к ответственности более 3000 нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере.

