В ЕС рекомендуют Зеленскому дистанцироваться от олигархических структур

Перед новым президентом Украины стоит задача решить одну из наиболее сложных системных проблем - влияние олигархических структур на политическое руководство страны. Такую точку зрения высказал в понедельник журналистам еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.



"Новый президент был явно избран в результате голосования, направленного против истеблишмента, однако истеблишмент остается там же, где и был, - заявил он, комментируя итоги своей поездки в Киев 7 мая и встречи там с Владимиром Зеленским. - Очень важно для нового президента продемонстрировать независимость от олигархических структур и начать решать эту серьезную проблему украинской системы".



В целом, по мнению еврокомисссара, Украина находится сейчас в сложном положении. "Все готовятся к парламентским выборам, каждый политик избирается от своей собственной партии. В результате ключевые политические игроки в стране играют только за себя", - указал он.



"Но политический ландшафт Украины постоянно меняется, - продолжал Хан. - И мы должны посмотреть, что будет после выборов. Они - европейцы, и мы должны работать с ними".



Хан сформулировал также две первоочередные экономические проблемы, которые предстоит решить Зеленскому после вступления в должность.



Это, во-первых, подготовка к выплатам Украиной государственных долгов, которые в сумме в 2019 и 2020 годах превысят 30% госбюджета страны. Во-вторых, это проблема истечения в конце 2019 года контракта на транзит газа с Россией.



Ранее Еврокомиссия оценивала доходы украинского бюджета от транзита газа в €3 млрд ежегодно.



"Это была очень интересная и продуктивная встреча, - заключил Йоханнес Хан. - И он [Зеленский] заверил нас в своих европейских приоритетах", - отметил Хан.

