СМИ: США запросили встречу Путина и Трампа

США запросили у России переговоры на высшем уровне, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту. По данным издания, Вашингтон попросил о встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.



Как уточняет РБК, переговоры двух президентов могут пройти на полях саммита "Двадцатки" в Осаке в июне.



В Москве такую встречу сочли возможной. Замглавы МИД Сергей Рябков в комментарии РИА Новости рассказал, что это предложение могут обсудить во время визита госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая.



Дипломат отметил, что пребывание двух лидеров на мероприятии такого уровня открывает возможность для диалога, однако призвал не торопиться с выводами.



Рябков напомнил, что американская делегация ранее "сама перечеркивала достигнутые договоренности", а также меняла свои планы.



Последние переговоры двух лидеров состоялись 3 мая. Телефонная беседа была инициирована американской стороной. Всего разговор продлился около полутора часов.



Путин и Трамп обсудили переговоры президента России с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые состоялись во Владивостоке. Президент США призвал Владимира Путина оказать давление на КНДР для того, чтобы добиться денуклеаризации. Путин, в свою очередь подчеркнул, что выполнение Пхеньяном взятых на себя обязательств должно сопровождаться ответными шагами со стороны Вашингтона.



Также главы двух государств обсудили ситуацию в Венесуэле и на Украине.

Одной из тем беседы стал и вопрос нового соглашения по ядерному оружию, членами которого стали бы Россия, США и Китай.



Обсуждалось и продление действующего договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ).



Стороны заявили, что остались довольны содержанием и итогами разговора.

Последняя личная встреча лидеров прошла в Хельсинки в июле прошлого года.

