Угрозы Климкина выйти из Минских соглашений направлены на эскалацию конфликта - Оппозиционная платформа

В "Оппозиционной платформе-За жизнь" считают, что в последние дни своей работы проигравшая власть вновь пытается шантажировать мировое сообщество витком кровопролития на востоке Украины.



Об этом сказано на сайте политсилы в ответ на сегодняшнее заявление глава МИД Украины Павла Климкина.



"Заявления министра иностранных дел Павла Климкина о готовности Украины отказаться от соблюдения Минских соглашений – это опасная политическая провокация, направленная на эскалацию боевых действий и срыв всех усилий по мирному урегулированию", - говорится в сообщении от 13 мая.



Отмечается, что "переход представителей режима на язык ультиматумов и угроз еще раз доказывает, что мирное урегулирование никогда не было истинной целью этой власти". "Все пять лет она уклонялась от реального соблюдения Минских соглашений и использовала ситуацию на Донбассе для личного обогащения, преследования политических оппонентов и шантажа внешнеполитических партнеров Украины", - считают оппозиционеры.



В "Оппозиционной платформе-За жизнь" напоминают, что Минские соглашения закреплены Резолюцией Совета Безопасности ООН № S/RES/2202 от 17 февраля 2015 года. Поэтому авторам подобных политических решений будет гарантирована уголовная ответственность.



"Мы настаиваем на неукоснительном соблюдении Минских соглашений, безотлагательном начале прямых переговоров со всеми сторонами конфликта и активизации "нормандского" переговорного формата", - говорится в сообщении.

