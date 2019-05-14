ВСУ наращивают силы в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики продолжают наращивать силы в Донбассе, несмотря на смену командующего операцией объединенных сил (ООС), заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.



Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе. Вместо Сергея Наева им стал Александр Сырский.



"Украинское оккупационное командование, несмотря на смену руководителя ООС, продолжает нарушать минские соглашения, наращивая силы и средства вдоль линии соприкосновения", - сказал Осадчий.



Он уточнил, что в районе населенного пункта Золотое обнаружены два танка Т-72 и три БМП-1, в районе Троицкого выявлены огневые позиции двух гаубиц Д-30.

"Мы не исключаем, что данное вооружение будет использовано украинскими оккупантами для обстрелов населенных пунктов республики", - добавил Осадчий.

