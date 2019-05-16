Вакарчук завтра объявит о создании новой партии на смотровой площадке

Украинский рок-музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук анонсировал на 16 мая мероприятие в центре Киеве, во время которого он предлагает ознакомиться с "новым голосом". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - написал он.



Вакарчук не уточнял, о чем именно идет речь, однако по информации издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники, певец намерен завтра объявить о создании партии "Голос", с которой он может пойти на парламентские выборы.



"Источники УП подтвердили, что партия Вакарчука получит название "Голос", - говорится в опубликованной вечером в среду заметке.



Ранее сообщалось, что Вакарчук объявит о своем походе на парламентские выборы.

