Климкин снова обвинил страны Евросоюза в подрыве минских соглашений

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил страны Европейского союза, которые выступают за предоставление России права голоса в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ), в подрыве минских соглашений.



"И если сейчас отдельные страны - члены готовы возвращать в ПАСЕ агрессора и нарушителя международного права просто так, без выполнения им каких-либо из поставленных условий - они должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва "Минска" [минских соглашений]", - написал он в среду в Facebook. При этом украинский министр добавил, что те, кто выступает с такой инициативой, должны понести за это ответственность.



Глава МИД Украины Павел Климкин 13 мая заявил в Брюсселе, что в случае если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать минские соглашения. По словам украинского министра, он уже сообщил об этом своим коллегам из европейских государств. Глава МИД Украины утверждает, что, несмотря на отсутствие прямой связи между минскими соглашениями и давлением на РФ в Совете Европы, у Киева есть основания для такого шага.

