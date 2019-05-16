В Евросоюзе готовы обсуждать с Зеленским изменение квот на украинские товары

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что увидел возможность для обсуждения пересмотра беспошлинных квот между Украиной и ЕС, передает Интерфакс-Украины.



"Надеюсь, что есть возможность обговорить вопрос квот, особенно в сельском хозяйстве... И я уверен, что в ЕС есть желание принять то, к чему мы совместно придем", - сказал Мингарелли в ходе конференции EU Future Simple or Future Indefinite в среду.



Кроме того, он отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на прошлой неделе заверил, что будет поддерживать евроинтеграцию Украины.



"Он четко сказал, что намерен модернизировать страну в соответствии со стандартами ЕС", - сказал глава Представительства ЕС.

