Вышинский поблагодарил всех, кто его поддерживает

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский передает слова благодарности за поддержку, сообщил его адвокат Андрей Доманский.



"Я только что вышел от Кирилла Вышинского, который находится в киевском СИЗО. <…> Вышинский просил передать огромную благодарность всем своим коллегам, журналистам, друзьям, а также просто людям, которым небезразлична его судьба. Которые на протяжение этого года полностью его поддерживают. Их поддержка также была выражена в письме нашему президенту, который был избран, — Владимиру Зеленскому", — сказал адвокат РИА Новости.



По словам Доманского, особо Вышинский поблагодарил участников акции, которая состоялась сегодня у здания посольства Украины в Москве.



"Кирилл благодарит и надеется, что правосудие в ближайшее время восторжествует, он будет на свободе, а его имя будет полностью очищено от всех обвинений, которые прозвучали в его адрес от властей Украины, и он снова сможет приступить к выполнению обязанностей как журналист", — добавил Доманский.

Следующее заседание по делу Вышинского состоится в Подольском суде Киева 30 мая. Как ожидается, прокуратура продолжит чтение обвинительного заключения — осталось зачитать еще 17 из 79 страниц.



Кроме того, 27 мая объединенная кассационная палата Верховного суда Украины рассмотрит жалобу Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.



Руководителя портала РИА Новости Украина задержали в Киеве год назад. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас его арест продлен до 22 июля.



Президент России Владимир Путин называл ситуацию с Вышинским беспрецедентной, отмечая, что журналиста арестовали за профессиональную деятельность. Международная федерация журналистов настаивает на немедленном освобождении своего коллеги. Серьезную обеспокоенность длящимся уже год содержанием под стражей выразил и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Он заявил, что даже во время конфликта журналист не должен сидеть в тюрьме за его деятельность или особые взгляды.

