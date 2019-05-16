Россия вернула с Украины производство ракетного двигателя РД-120

Научно-производственное объединение Энергомаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") сообщило в среду, что возобновляет производство ракетного двигателя РД-120, который более 30 лет изготавливался на Украине.



Двигатель РД-120 был разработан НПО Энергомаш в 1976-1985 годах для второй ступени ракеты-носителя "Зенит", производимой на Украине. Он серийно изготавливался на украинском Южном машиностроительном заводе.



"Этот двигатель не изготавливался (Энергомашем) уже более 30 лет. И в настоящее время происходит возобновление производства, его модернизация, улучшение каких-то характеристик для применения его в составе новых российских уже перспективных ракет", - сказал мастер литейного цеха НПО Энергомаш Владислав Паламарчук в видео, размещенном на сайте предприятия.



На сайте НПО Энергомаш также говорится, что ведется разработка двигателя РД-120К (РД-120U) – модификации РД-120 с коротким соплом для перспективных ракет. На данный момент проведены 2 огневых испытания одного двигателя. Сообщается, что его разработка началась в 1986 году.

