ПЦУ: если Филарет восстановит УПЦ КП, у Украины отберут Томос

Вселенский патриарх в случае пересмотра решения Объединительного собора и восстановления Киевского патриархата с Филаретом во главе может приостановить действие Томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ до момента преодоления канонического кризиса. Об этом говорится в официальном заявлении митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского ПЦУ Александра (Драбинко), размещенном на его странице в Facebook.

Он отметил, что титул "почетного патриарха Киевского и всей Украины", который регулярно употребляется применительно к митрополиту Филарету в Православной церкви Украины, не утвержден никаким соборным решением ПЦУ. Согласно решению Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года, владыка Филарет был принят в общение именно как "бывший Киевский митрополит" (а не как патриарх).



"Сегодня, когда Томос получен, митрополит Филарет стремится пересмотреть решение Объединительного собора, восстановить Киевский патриархат и снова возглавить церковь. Однако результатом таких действий может стать, если не отзыв томоса, то приостановление его действия до момента преодоления канонического кризиса в Православной церкви Украины", - заявил Драбинко.



По его словам, существенную угрозу для будущего ПЦУ составляют и попытки митрополита Филарета пересмотреть канонические нормы функционирования ПЦУ, зафиксированные в Томосе. А именно - сохранить за Православной церковью Украины юрисдикционную власть над приходами в украинской диаспоре и отказаться от ротационной модели Священного синода. Согласно положениям томоса, вопрос диаспоры не может решаться Киевом без согласования с Матерью-Церковью. "Что же касается желания митрополита Филарета расширить институт постоянных членов Синода с трех до 12, то это не что иное, как попытка отказаться от демократической греческой модели церковного управления в пользу российской, где судьбу церкви решает узкий круг иерархов (в советское время эта модель получила печально название "митрополитбюро")", - убежден митрополит Александр.



Учитывая все вышеизложенное, он, как архиерей Православной церкви Украины, заверил митрополита Киевского и всея Украины Епифания в своей беспрекословной канонической поддержке. При этом Драбинко отметил, что с должным уважением относится к историческому вкладу митрополита Филарета в дело развития украинского православия и искренне надеется, что он "прислушивается к голосу большинства архиереев ПЦУ".

