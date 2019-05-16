Захарова назвала неприемлемыми территориальные претензии Эстонии

Россия считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину часть территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.



Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула 5,2% территории республики, имея в виду территории за Нарвой и часть Печор.



"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", — говорится в комментарии Захаровой.



Захарова отметила, что "возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление".



Представитель МИД заявила, что в Москве готовы подождать и услышать "более трезвые суждения". По ее словам, Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.



"Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства", — добавила она.



Захарова пояснила, что для ратификации договоров Таллину необходимо выполнить свою часть работы без каких-либо политических "довесков", увязок и оговорок. По словам дипломата, только такой подход позволит продвигаться вперед в развитии российско-эстонских отношений.



Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, к Эстонии отходила часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом (ныне Ивангород Ленинградской области) и большая часть Печорского края (ныне — Печорский район Псковской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.



Первоначально пограничный договор был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией.



Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись под договором.



В 2014 году глава российского МИД Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения о том, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

