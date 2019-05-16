Вышел трейлер нового сезона "Черного зеркала"

В сети появился трейлер пятого сезона фантастического сериала Черное зеркало. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале стриминговой платформы Netflix.



Сообщается, что в сезоне будет всего три эпизода и все они выйдут на экраны в один день. Netflix покажет новинки пятого июня 2019 года.



Из ролика понятно, что в пятом сезоне приняли участие Эндрю Скотт, сыгравший Мориарти в сериале Шерлок, Энтони Маки, известный по роли Сокола из киновселенной Marvel. Кроме того в одном из эпизодов появится певица Майли Сайрус.





