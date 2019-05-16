Обычный кофе - залог долголетия, заявляют ученые

Если человек выпивает две чашки кофе в день, тем самым он может увеличить продолжительность своей жизни на два года, передает Yahoo. Этот вывод специалисты сделали, проведя анализ 40 ранее опубликованных исследований. Все они включали данные 3852651 человека.



Оказалось, потребление кофе снижало риск наступления смерти по любой причине вне зависимости от возраста, веса, потребления спиртного и табака, а также содержания кофеина в кофе. Кофе позволял снизить риск развития и смерти от рака, сердечно-сосудистых и респираторных недугов, диабета. Плюсы потребления кофе особенно выражены в отношении болезней сосудистой системы и пищеварительного тракта.



В свою очередь, исследования шведских специалистов показали: чувствительные к кофеину клетки позволят контролировать уровень сахара в крови. Ученые сумели перепрограммировать клетки почек. В итоге получили клетки, выделяющие инсулин по командам, которые инициировало поступление кофеина. На практике введение кофеина позволяло грызунам с моделью диабета более эффективно контролировать уровень сахара в крови.

