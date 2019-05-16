Врачи не советуют прибегать к методикам увеличения пениса

Королевский колледж Лондона проанализировал эффективность и безопасность операций по увеличению полового члена. Как передает "Вести", оказалось, что подобные операции обычно не только не дают заявленного эффекта, но и опасны для жизни человека.



Анализу подверглись данные 1192 пациентов, переживших разные процедуры для увеличения пениса. В общей сложности применялась 21 методика, среди которой были хирургическое вмешательство, вакуум, инъекционная терапия. Эксперты исследовали последствия процедур, риск осложнений, удовлетворенность пациентов результатом.



Оказалось, чаще всего осложнения возникали после инъекционной терапии. Вакуум почти не работал, а экстендеры для увеличения полового члена помогали удлинить пенис максимум на два сантиметра. Операция давала более серьезное увеличение. В итоге только каждый пятый мужчина остался удовлетворен результатом процедуры. Большинство оставалось с осложнениями (деформациями пениса, уменьшением его размеров и эректильной дисфункцией).

