Названы самые ожидаемые фильмы лета

Портал Complex составил список самых ожидаемых фильмов лета 2019 года.



В перечень наиболее важных картин, которые выйдут в мае, включили третью часть «Джона Уика», триллер «Гори, гори ясно», первое полнометражное кино Оливии Уайлд «Образование» и фильм ужасов «Ма».



В июне журналисты рекомендуют посмотреть такие ленты, как «Люди Икс: Темный Феникс», «Люди в черном: Интернэшнл», «Шафт», «Мертвые не умирают» и «Детские игры». Кроме того, в список вошла четвертая часть мультфильма «История игрушек», мировая премьера которой запланирована на 21 июня.



В июле выйдут работа Ари Астера «Солнцестояние», продолжение супергеройской франшизы «Человек-паук: Вдали от дома», ремейк «Короля Льва» и новый проект Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».



Среди наиболее ожидаемых фильмов августа оказались «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Хорошие мальчики». В перечень также вошел хоррор «Оно 2», который выйдет на экраны в сентябре.



В декабре 2018 года газета The Guardian выбрала 50 самых ожидаемых фильмов 2019 года. В тройку лидеров рейтинга вошли «Жадность» Майкла Уинтерботтома, «Аммонит» Френсиса Ли и «Прости, мы скучали» Кена Лоуча.





