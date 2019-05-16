Закон о госязыке вступит в силу на Украине через два месяца

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни опубликован в четверг в официальной газете Верховной рады "Голос Украины", он вступит в силу через два месяца, но ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.



В среду действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.



Парламент Украины принял этот закон в конце апреля, но оппозиционеры внесли постановление об отмене. По их мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако Рада отказалась отменять этот закон.



Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал украинский закон о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.



Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС - "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".

