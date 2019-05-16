Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.



Первым о возвращении бизнесмена в страну написал журналист Михаил Ткач в своем Telegram-канале. Позднее сам Коломойский в комментарии TheBabel подтвердил, что ночью прибыл в аэропорт города Днепр (бывший Днепропетровск). При этом он заявил, что не знает, чем займется в первую очередь.



В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк – Приватбанк, основным акционером которого являлся Коломойский. Владельцем 100% акций банка стало Министерство финансов.



Бизнесмен окончательно покинул Украину в июне 2017-го, сначала он жил в Швейцарии, а потом переехал в Израиль. Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.



Ранее Коломойский заверил, что не намерен добиваться возвращения ему банка, а хочет добиться в судах справедливости и выплаты двух миллиардов долларов компенсации. Он также выразил готовность забрать компенсацию гособлигациями. В конце апреля суд в Киеве признал национализацию Приватбанка незаконной, а договор по его купле-продаже недействительным.

