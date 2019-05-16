СМИ: представители Мадуро и Гуайдо провели переговоры в Осло

Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционного лидера Хуана Гуайдо провели в Осло переговоры о разрешении острого политического кризиса. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в дипломатических кругах государственная телерадиокомпания Норвегии NRK.



Детали переговоров не раскрываются, точное место их проведения в норвежской столице засекречено. Источники NRK утверждают, что встреча сторон в Осло прошла уже во второй раз. О первых таких контактах ранее ничего не сообщалось.



По данным телеканала, во время нынешнего визита представители Мадуро и Гуайдо несколько раз садились за стол переговоров. В состав делегации от действующей власти вошли министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. Оппозицию представляли второй вице-спикер Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Сталин Гонсалес и оппозиционеры Херардо Блайд и Фернандо Мартинес.



МИД Норвегии отказался подтверждать факт переговоров. "Не думаю, что могу это комментировать", - сказал газете Verdens Gang советник по коммуникациям норвежского внешнеполитического ведомства Пер Вигген. Согласно сообщениям NRK, норвежский МИД организовал встречу по согласованию с властями США. Уже в четверг стороны вылетают обратно в Каракас.



Норвегия в отличие от многих других стран Европы не признала Гуайдо главой Венесуэлы и на сегодняшний день сохраняет нейтральную позицию в венесуэльском кризисе.



