Украина не использовала 8 млрд. помощи ЕС

Украина не использовала восемь миллиардов евро помощи, которые были выделены ЕС. Об этом заявил Глава представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли, сообщают Українські новини.



"ЕС выделяет значительные суммы Украины в поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств вообще не используется по целому ряду причин", - сказал он на конференции EU: Future Simple or Future Indefinite, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.



По его словам, основной причиной является отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно "давить" на местные власти.



"Мы посчитали, что сейчас не использовано восемь миллиардов евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительные деньги, потратьте сначала те, которые доступны", - добавил он.



Ранее Минграрелли заявлял, что Украина имеет "ужасный" имидж в Европе.

