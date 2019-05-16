Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Торжественное заседание Верховной Рады, посвященное приведению к присяге новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, начнется в 10:00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента. Соответствующий проект постановления (№10270-2) поддержали 315 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.



Нардепы рассмотрели 7 проектов постановления. Речь шла о таких документах:



проект постановления № 10270 внефракционного нардепа Сергея Мищенко с датой 19 мая,



проект постановления № 10270-1 внефракционного нардепа Виктора Балоги с датой 19 мая,



проект постановления № 10270-2 внефракционного депутата Виталия Куприя с датой 20 мая,



проект постановления № 10270-3 представителя БПП Сергея Каплина с предложением провести торжества в два этапа - 19 мая в сессионном зале ВРУ и 3 июня на стадионе "Олимпийский",



проект постановления № 10270-5 внефракционного депутата Виталия Куприя с датой 26 мая,



проект постановления № 10270-6 представителя БПП Владимира Куренного с датой 17 мая,



проект постановления № 10270-7 группы нардепов во главе с представителем НФ Андреем Тетеруком с датой 28 мая.



Как уже сообщалось, власть сознательно затягивала начало президентства Зеленского.



С одной стороны ему хотели усложнить роспуск Верховной Рады - в конце мая наступал крайний срок, когда это можно будет сделать. С другой - спешно подчищали "хвосты", принимая напоследок нужные законы, расставляя нужных людей на ключевых постах и раздавая награды десяткам соратников Петра Порошенко.



Сам Зеленский требовал, чтобы Рада назначила его инаугурацию на 19 мая.

