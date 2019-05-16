Рада позволила подразделениям ГБР заниматься оперативно-розыскной деятельностью

Сегодня, 16 мая, Верховная Рада Украины приняла закон, который разрешает отдельным подразделениям Государственного бюро расследований заниматься оперативно-розыскной деятельностью (№ 5395-д).



В законе "Об оперативно-розыскной деятельности" предусмотрели, что кроме подразделений внутреннего контроля и обеспечения личной безопасности, оперативно-розыскной деятельностью могут занимаются оперативные и оперативно-технические подразделения ГБР. При открытии оперативно-розыскного дела выносится постановление, которое утверждается главой ГБР или его уполномоченным лицом.



В законе "О Государственном бюро расследований" предусмотрели, что сотрудники органа осуществляют оперативно-розыскную деятельность, следственные и розыскные действия, чтобы разоблачить преступления, отнесенные к подследственности ГБР. В законе предусмотрено полное и своевременное финансирование ГБР в объеме, достаточном для его надлежащей деятельности. В смете предусматривается создание фонда для проведения негласных оперативно-розыскных следственных действий.



Впрочем, в законопроекте изменили формулировку о составляющих зарплаты сотрудников ГБР. Так, размер премии не может превышать 30% размера оклада. Оперуполномоченный будет получать такой же оклад, как и следователь.



Директор территориального органа ГБР должен иметь высшее юридическое образование, стаж работы в области права от 7 лет (не считая времени в университете), опыт работы на руководящих должностях от 3 лет, свободно владеть государственным языком. Для руководителей подразделений центрального аппарата ГБР требования аналогичные: высшее образование должно соответствовать направлению деятельности подразделения.



В большинстве случаев на службу в ГБР принимают на конкурсной основе. Требования к работникам утверждает глава ГБР. Кроме того, директору Бюро предоставили право утвердить положение о конкурсной комиссии. Порядок проведения конкурса тоже определяет директор ГБР, однако это предусмотрено в законе и сейчас. Также директор ГБР по представлению конкурсной комиссии назначает на должность руководителей и работников подразделений внутреннего контроля центрального аппарата и территориальных органов.



Документ вносит в текст закона присягу, которую должен сдать каждый, кто вступает в ряды Государственного бюро расследований. Текст присяги следующий: "Я, (фамилия, имя и отчество), вступая на службу в Государственное бюро расследований Украины, осознавая свою высокую ответственность, клянусь всегда оставаться преданным Украинскому народу, неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, уважать и охранять права, свободы и законные интересы человека и гражданина, честь государства, быть честным, добросовестным и дисциплинированным, хранить государственную и иную охраняемую законом тайны".



В доработанном варианте законопроекта выписали специальные звания рядового и начальствующего состава ГБР:



рядового состава - рядовой ГБР,

младшего начальствующего состава: капрал ГБР; сержант ГБР; старший сержант ГБР;

специальные звания среднего начальствующего состава: младший лейтенант ГБР; лейтенант ГБР; старший лейтенант ГБР; капитан ГБР;

специальные звания старшего начальствующего состава: майор ГБР; подполковник ГБР; полковник ГБР;

специальное звание высшего начальствующего состава - генерал-майор Государственного бюро расследований.



Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

