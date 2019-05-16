Вакарчук создает партию "Голос", с которой пойдет на выборы в Раду

Рок-музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о походе в политику и представил свою партию "Голос", с которой он намерен участвовать в парламентских выборах.



"Мы создаем политическую силу, партию настоящих изменений... с вашей помощью я веду партию "Голос" в парламент Украины", - сказал Вакарчук в Киеве, презентуя партию и представляя свою команду.



Говоря о причинах, подвигших его идти в политику, Вакарчук отметил: "Когда Россия подрывает нашу безопасность... старая политика разъедает страну изнутри". "Мы, партия "Голос", идем в парламент уничтожить старую политику и создать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - заявил он, заверив, что "Голосу" не нужны бутафорные, фейковые изменения в стране.



"А как же президент, спросите вы меня. Я вам отвечу так: если президент предлагает изменения, то мы выступаем за еще большие изменения", - отметил он.



При этом он обратил внимание на то, что если новоизбранный президент Владимир Зеленский не выполнит обещания, данные избирателям, то "мы вынудим его отвечать за это".



Он также представил часть команды, с которой в составе партии пойдет на выборы. Как и сообщалось ранее, в нее вошли экс-заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юлия Клименко, общественный активист и экс-председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, доктор медицинских наук и пионер в сфере кардиохирургии Юрий Соколов, воин АТО, "киборг" Андрей Шараскин (позывной "Богема"), а также общественная активистка, волонтер, исполняющая обязанности главы Одесской облгосадминистрации в 2016-2017 годах Соломия Бобровская.



"Хочу обратиться ко все вам… присоединяйтесь к нам, если вы верите в свободную европейскую Украину", - призвал он.

