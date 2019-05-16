За вступление Украины в НАТО на референдуме проголосовала бы почти половина украинцев

На референдуме за вступление Украины в НАТО проголосовали бы 48,9% украинцев, а за вступление в Европейский Союз - 57%, свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им. Яременко и Социологической группы "Рейтинг".



Так, согласно результатам социсследования, обнародованным в четверг в пресс-центре "Интерфакс-Украина", если бы сейчас проходил референдум о вступлении Украины в Евросоюз или возобновление прагматических отношений с Россией и другими странами СНГ, 57% проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 19,3% - за возобновление отношений с Россией и другими странами СНГ, 13,6% - не принимали бы участия в референдуме, а 10,1% затруднились ответить.



Если бы сейчас проходил референдум о вступлении Украины в НАТО или закреплении внеблокового статуса, то 48,9% проголосовали бы за присоединение к НАТО, 23,2% - за внеблоковый статус, 16% - не принимали бы участия в референдуме, а 11,8% затруднились ответить.



Кроме того, 43,1% респондентов считают, что дальнейшем путем развития Украины является европейская интеграция и всестороннее сближение с ЕС, 12,3% - возобновление и расширение экономических и культурных связей с Россией, 37,8% - разработка и введение программ экономического и культурного развития Украины, которое ориентировано на использование внутренних возможностей и ресурсов, а 6,8% затруднились ответить.



Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

