Более половины европейцев считает возможным распад ЕС в течение ближайших 20 лет

Большинство европейцев считают, что ЕС может распасться в течение ближайших 20 лет, сообщает газета The Guardian со ссылкой на опрос, проведенный аналитической компанией European Council on Foreign Relations (ECFR).



Так, прекращение существования ЕС в ближайшие 10-20 лет считают "реальной возможностью" больше половины жителей Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Австрии, Словакии, Румынии, Греции, Чехии и Польши.



Больше всего людей, верящих в подобные сроки распада ЕС, живет в Словакии - 66%. На втором месте Франция, там 58% опрошенных заявили, что ЕС с очень большой или достаточно большой вероятностью распадется в течение 20 лет.



Всего опрос проводится в 14 странах и только в трех из них о возможном распаде ЕС заявили меньше половины опрошенных: в Испании (40%), Дании (41%) и Швеции (44%).



Кроме того, порядка 30% опрошенных считают вполне реальным вооруженный конфликт между членами ЕС. Во Франции и Польше около трети опрошенных заявили, что считают возможной войну между членами ЕС.



Такие данные опроса отражают, отмечает The Guardian, обеспокоенность общества на фоне предстоящих выборов в Европарламент. В частности, обеспокоенность перед выборами 23-26 мая вызывает появление популистских правительств в нескольких странах ЕС, отмечает газета.