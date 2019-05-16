Украинцы поддерживают прямые переговоры президента Украины с РФ для восстановления мира

Для восстановления мира на востоке Украины президент страны должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев, а 55,4% выступают за прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР", свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", Украинского института социальных исследований им.Яременко и Социологической группы "Рейтинг".



Так, согласно результатам социсследования, презентованным в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", 24,2% респондентов ответили, что президент Украины скорее должен пойти на прямые переговоры с Москвой, 50,8% - безусловно должен, 7,7% - скорее не должен, 8,4% - безусловно не должен, а 9% затруднились ответить.



Кроме того, 36,2% опрошенных ответили, что для восстановления мира на Донбассе президент безусловно должен пойти на прямые переговоры с руководством так называемых "Л/ДНР", 19,2% - скорее должен, 12,4% - скорее не должен, 20,3% - безусловно не должен, а 11,9% затруднились ответить.



Также 65,3% респондентов ответили, что Украина должна идти на компромиссы ради восстановления мира и возвращения территорий, 21,3% - ответили, что не должна, а 13,5% затруднились ответить.



Среди прочего, 49,2% опрошенных граждан считают, что вопрос о статусе неподконтрольных территорий Донбасса необходимо выносить на всеукраинский референдум, 29,8% выступили против вынесения этого вопроса на референдум, а 21,1% затруднились ответить.



Также согласно опросу, 39,9% поддерживают предоставление неподконтрольным территориям Донбасса особого статуса как варианта решения проблемы с данными территориями, 18,5% - считают таким вариантом официальное признание того, что в ближайшие годы данные территории не могут вернуться в Украину, и будет их полная изоляция, 17,3% - за продолжение боевых действий, направленных на полное восстановление контроля Украины над этими территориями, а 24,3% затруднились ответить.



Кроме того, 48,9% опрошенных заявили, что поддержали бы предоставление неподконтрольным территориям Донбасса автономии в составе Украины для мирного урегулирования конфликта, 33,5% - не поддержали бы такое решение, а 17,6% затруднились ответить.



Исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов. Стандартная погрешность выборки не более 1,83%.

