В детском саду Киева вороны напали на детей

В Киеве в детском саду №56 вороны напали на малолетних воспитанников, сообщается на странице в Facebook киевской Службы спасения животных.



"На улице Николаева из гнезда, расположенного на территории детсада, выпал вороненок, после чего взрослые птицы начали нападать на детей. Для спасения детей от ворон на место прибыл КАРС Киевская служба спасения. Т.к. в гнезде оставалось еще два слетка и ситуация могла повторится, по настоятельной просьбе директора детсада гнездо было демонтировано совместными действиями спасателей, а птенцы переданы в приют Лунная долина", - говорится в сообщении.



Спасатели отметили, что птенцов пришлось забрать, так как у детсада не нашлось подходящего дерева, куда бы можно было перевесить гнездо, чтобы вылет слетков и последующая защита их воронами не создавала угрозы для людей.



Также отмечается, что такая же ситуация повторилась на территории детсада в переулке Межевом.



"На место выехали вторые экипажи КАРС и Команды спасения животных. Но в данном случае вороны самостоятельно увели слетков с территории, гнезда были пусты", - уточнили спасатели.

