Рада не смогла сократить количество комитетов

Верховная Рада Украины не приняла закон о внесении изменений в законы Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" по оптимизации работы комитетов. За законопроект № 6256 во втором чтении проголосовали 178 народных депутатов, передает корреспондент УНН.



Народные депутаты поддержали решение о возвращении этого законопроекта на доработку в комитет с последующим представлением на повторное второе чтение. За это проголосовали 229 депутатов.



По словам председателя Верховной Рады Андрей Парубий, депутатам было предложено поддержать уменьшение максимального количества комитетов парламента до 20. Предлагалось, чтобы такие изменения начали действовать со дня вступления в силу полномочий Верховной Рады следующего, 9-го созыва.

