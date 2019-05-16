ЕС делает все для повышения экономического развития Украины - Мингарелли

Украина и другие страны Восточного партнерства должны добросовестно работать для обеспечения достойных условий жизни своих граждан, а Европейский Союз будет убеждать Россию уважать суверенитет и независимость этих государств.



Об этом заявил в выступлении на публичной дискуссии о будущем Восточного партнерства посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает корреспондент Укринформа.



«Речь не о том, чего хочет ЕС (от стран Восточного партнерства - ред.), а о том, чего хотят украинцы, грузины, белорусы, молдаване, армяне, азербайджанцы, а они хотят жить в стабильных безопасных странах с достойными условиями жизни. Для нас это означает, что мы должны интенсифицировать наши обсуждения с большим соседом и донести вашему большому соседу, что все эти страны независимые суверенные, и это нужно уважать. Это наша цель, мы имеем соответствующую политику и сейчас применяем для этого санкции», - сказал Мингарелли.



Он добавил, что ЕС делает все для повышения экономического развития нашей страны, ведь для того, чтобы молодые украинцы не выезжали из Украины, нужно создать рабочие места.



«Для этого необходим положительный инвестиционный климат и верховенство права», - акцентировал посол ЕС.



По его мнению, партнерство между Украиной и Евросоюзом будет эффективным, если западные европейцы будут лучше знать и понимать украинцев.



«Мы для этого развиваем отношения между людьми. Вы будете лучше использовать программы ЕС «Эразмус плюс», «Горизонт 2020» и другие, которые у нас есть и которые не используются так, как следовало бы», - отметил Мингарелли.



Кроме того, он призвал продолжать сотрудничество в газовой, энергетической, транспортной и цифровой сферах для обеспечения их совместимости с ЕС.



«Надо серьезно относиться к тем вещам, которые мы уже годами обсуждаем. Не нужно постоянно искать новые идеи. Это все касается одного и того же - люди хотят есть, получать образование и жить в безопасности. Рецепты хорошо всем известны», - резюмировал посол ЕС.



