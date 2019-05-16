Ко Дню науки на «Интере» – «Интервью столетия» с академиком Борисом Патоном

Ко Дню науки телеканал «Интер» покажет эксклюзивное интервью с академиком, дважды Героем Социалистического Труда, Героем Украины, президентом Национальной академии наук Борисом Евгеньевичем Патоном. Впервые после 100-летнего юбилея он дал большое телевизионное интервью. В пятницу, 17 мая, в 22:00 в проекте «Борис Патон. Интервью столетия» на телеканале «Интер» – история жизни и невероятных достижений известного ученого.



«Борис Патон – личность мирового масштаба, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Я считаю, нам реально повезло, что мы являемся его современниками, что он живет в Украине, в Киеве. И тем более, что у нас появилась такая возможность – записать с ним большое интервью. Это его видение мира, который менялся у него на глазах. Его оценки, на которые он точно имеет моральное право, потому что он многое пережил. Он лично, его семья, его близкое окружение… Ему есть с чем сравнить на примере своей собственной жизни. То есть он не просто очевидец, а именно участник тех событий, которые меняли ход истории и мир. Конечно, я счастлива, что мы записали это интервью, которое важно не только для ныне живущего поколения, но и для наших потомков, и для истории».



В прошлом году Борису Патону исполнилось 100 лет, но он продолжает работать и вести активную научную деятельность. На его глазах кардинально менялся мир, менялись эпохи и происходили революционные события. Гражданская война и Великая Отечественная, становление советской власти и провозглашение независимости Украины… Он был не просто свидетелем, а непосредственным участником исторических событий. Как его семья отнеслась к революционным переменам, которые случились в начале XX века? Каким образом его отец, выдающийся ученый и инженер Евгений Оскарович Патон, который родился в Ницце, учился в Дрездене и Петербурге, работал в Москве, попал в Киев и именно здесь основал Институт электросварки? Почему при всех возможностях, которые давали заслуги и достижения отца, сам Борис Патон решил поступить в Киевский политехнический институт?







«Отец сыграл в моей жизни большую роль, – признается Борис Евгеньевич. – Евгений Оскарович был большим тружеником. Он стремился к тому, чтобы все результаты его работы в области науки находили применение на практике».



Борис Патон пошел по стопам отца. Примечательно, что Борис Евгеньевич родился 27 ноября 1918 года – в день, когда начала свою деятельность Национальная академия наук Украины, которую он возглавляет уже 57 лет. На сегодняшний день он старейший президент государственной Академии наук в мире – и по возрасту, и по сроку пребывания в должности. Конечно же, часть интервью посвящена науке и разработкам ученого, на счету которого 700 изобретений и 1200 научных работ. Борис Патон рассказал о том, как у него возникла идея применить технологию сваривания в медицине, по которой уже проведены тысячи хирургических операций. А также – как была разработана технология сварки в открытом космосе и почему многие его идеи так и остались нереализованными? Как известный академик оценивает сегодняшнее состояние украинской науки и как, по его мнению, современные изобретения влияют на человечество?



Также в интервью ведущему «Интера» Андрею Данилевичу Борис Евгеньевич Патон признался, кем мог стать, если бы не выбрал науку. Из-за чего он так и не получил красный диплом? Почему отказался возглавить Академию наук СССР, отклонив предложение самого Леонида Брежнева? А также рассказал об отношении к Великой Отечественной войне, о вере в Бога и о самом счастливом периоде своей жизни.



Не пропустите большое интервью с великим человеком. «Борис Патон. Интервью столетия» – смотрите в пятницу, 17 мая, в 22:00 на телеканале «Интер».

