САП возбудила дело по факту возможного получения взятки Лещенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки народным депутатом Украины Сергеем Лещенко, он будет вызван на допрос.



"Согласно опубликованной в СМИ информации народный депутат систематически получал миллионные взятки от предпринимателя за лоббирование бизнес-интересов последнего, а именно оказания влияния на должностных лиц органов власти и правоохранительных органов, а также формирования необходимых общественных мнений в медиапространстве. С целью проверки изложенных в публикации фактов прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры зарегистрировали уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды - ИФ) и вызовут на допрос народного депутата Украины Сергея Лещенко", - сказано в сообщении САП на странице в соцсети Фейсбук в четверг.



Досудебное расследование в указанном производстве поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины, а САП будет осуществлять процессуальное руководство.



В САП отметили, что в некоторых СМИ появилась информация о том, что Лещенко купил элитную квартиру в центре столицы за счет средств, якобы полученных в качестве неправомерной выгоды.



В ответ на это сам нардеп Лещенко на своей станице в соцсети Фейсбук написал: "Два дня назад горе-прокурор Луценко обещал мне подозрение за дело Манафорта (американского политтехнолога Пола Манафорта – ИФ). Сегодня он объявляет об открытии уголовного дела за получение взятки в виде квартиры. Мне уже самому интересно, куда дальше заведет его фантазия".



Лещенко призвал генерального прокурора Юрия Луценко немедленно внести представление в Верховную Раду о снятии с него депутатской неприкосновенности. "Выбирайте сами, по какому делу – по Манафорту, по квартире, за незаконную критику генпрокурора или его кума и начальника Порошенко (президента Украины Петра Порошенко – ИФ). Я здесь, и я готов голосовать. Хватит спасать себя в должности за счет создания вокруг меня дешевых информационных поводов. История с квартирой уже закончилась два года назад решением суда, а также закрытием производства самой прокуратурой по статье "отсутствие события преступления", - написал нардеп.



"Также я подаю иск на Специализированную антикоррупционную прокуратуру о защите чести и достоинства", - написал Лещенко и пригласил журналистов на брифинг в четверг в 16:30 на центральном входе в Верховную Раду.



Как сообщалось, 14 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Лещенко будет вызван в Генеральную прокуратуру, а затем, вероятно, ему будет вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, что привело к вмешательству в выборы президента США с украинской территории.



В то же время 15 мая начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что не видит юридических оснований для уведомления подозрения народному депутату Лещенко за разглашение материалов следствия по "черной бухгалтерии" Партии регионов. Комментируя заявление генпрокурора Луценко о том, что Лещенко будет допрошен и, возможно, уведомлен о подозрении, Горбатюк отметил, что ему не известно о том, что открыто уголовное производство по данному факту.

