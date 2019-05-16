ПЦУ созывает синод из-за церковного конфликта

На следующей неделе состоится Священный синод Православной церкви Украины, на котором обсудят конфликт в церкви. Об этом в интервью ВВС News Украина, опубликованном в четверг, 16 мая, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.



"Да, мы планируем 24-го провести заседание Священного синода", - сказал он.



По словам Епифания, на синоде будет обсуждаться общее состояние дел в церкви, а также конфликт между предстоятелем ПЦУ и почетным патриархом Филаретом.



Он также добавил, что на синоде не планируют рассматривать изменения в устав, или отправку Филарета на покой, о чем заявлял сам патриарх.



"Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Поэтому говорить о том, что кто-то хотел отправить его на покой – это откровенная ложь", - сказал Епифаний.



Он напомнил, что согласно нормам нового устава, тот или иной архиерей избирается на кафедру пожизненно.



"Но если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия – это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом, после которого будут приниматься соответствующие решения по уставу", - сказал предстоятель ПЦУ.



Ранее сообщалось, что Епифаний назвал ложью все обвинения Филарета, озвученные на пресс-конференции накануне.

