Huawei признали угрозой безопасности США

Министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список, сообщает Reuters.



По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.



В среду, 15 мая, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в стране и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, представляющими угрозу национальной безопасности.



Распоряжение ссылалось на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту право регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединенным Штатам. На его основании Министерство торговли подготовило план, который позволил ввести меры против Huawei.

