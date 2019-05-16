Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке. Об этом сообщает издание The Mirror со ссылкой на документальный фильм Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood.



Создатели фильма рассказали о жизни Меган Маркл до знакомства с принцем Гарри. Им дала интервью корреспондент Эшли Пирсон (Ashley Pierson), которая вплотную занимается жизнью членов королевской семьи. Она утверждает, что основной причиной развода стала актерская карьера Маркл, из-за которой та была вынуждена переехать от Тревора Энгельсона, известного голливудского продюсера.



«Они были вместе семь лет, а женаты — два года. Как только они заключили брак, ее позвали сниматься в "Форс-мажоры", и она уехала в Торонто, а он остался в Лос-Анджелесе. Это и разрушило их отношения», — объяснила Пирсон.

