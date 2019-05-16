Геращенко покинула пост переговорщика в Минске

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что написала заявление об уходе с должности уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе.



"Я сегодня написала заявление об увольнении президенту Петру Порошенко, который назначил меня на эту должность 17 июня 2014 года. Кстати, не было больше ни одного желающего, как и не стояла очередь, чтобы работать в минских группах", - заявила она на заседании неформальной депутатской группы "Минская платформа" в парламенте в среду.

