Сытник принес в ГПУ письменные показания

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в четверг принес следователю Генеральной прокуратуры письменные свидетельские показания по делу о якобы вмешательстве в выборы США. "Сытник в четверг явился на допрос к следователю с письменными показаниями и документами", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Генеральной прокуратуре.



При этом в ведомстве добавили, что сторона обвинения изучит предоставленные материалы и перейдет к следующему этапу следственных действий.



Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ А.Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.



22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.



В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".



10 мая пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, директор НАБУ во время визита в Генеральную прокуратуру решил собственноручно давать показания в качестве свидетеля по делу о якобы вмешательстве в выборы США и взял время для подготовки документов. По ее словам, в начале допроса директор НАБУ заявил о том, что желает давать показания собственноручно (ч.7 ст. 224 УПК), и для этого ему необходимо время для изложения показаний собственноручно и предоставления подтверждающих показания документов.



"Заявление отражено в протоколе и на этом следственное действие завершено. Кроме этого, А.Сытник указал на то, что в данное время при постановке любых вопросов будет пользоваться таким правом", - написала Л.Сарган.



По ее словам, также был составлен протокол о предупреждении о неразглашении данных предварительного расследования. "То есть по сути допроса не произошло. Директор НАБУ покинул помещение ГПУ сразу после общения с прокурором", – добавила пресс-секретарь генпрокурора.



Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.



Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.

