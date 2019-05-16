Сам себе доктор. Приборы, которые помогут обследоваться на дому

При легком недомогании большинство жителей Украины предпочитают заниматься самолечением и только в крайнем случае обращаются за помощью в больницу. Мы расскажем, какие медицинские приборы помогут диагностировать нарушения в работе организма самостоятельно и как выбрать подходящее устройство.



Обращаем ваше внимание, что домашние средства диагностики не заменят визитов к врачу. Только специалист поставит правильный диагноз, квалифицированно интерпретирует результаты и назначит лечение. Следить за давлением поможет тонометр. Подобрать прибор и сравнить цены в разных магазинах можно на сайте: https://m.ua/.

Давление под контролем

По оценкам исследователей, повышенное кровяное давление ежегодно становится причиной девяти миллионов смертей в мире. Поэтому тонометр должен быть в каждом доме. Другой вопрос, какому виду устройства отдать предпочтение — полуавтоматическому, ручному, автоматическому, на запястье или плечо?

В медицинских учреждениях традиционно применяют ручные приборы, воздух в манжету которых необходимо накачивать вручную. Такие тонометры требуют определенных навыков в обращении. Проще в обращении полуавтоматические и автоматические тонометры, где измерение производится электроникой. Они часто имеют дополнительные функции и считаются более точными, однако требуют электропитания и стоят дороже.

Измеряем уровень сахара в крови

Для людей с нарушениями обмена глюкозы и сахарным диабетом глюкометр просто необходим. Часто таким пациентам приходится контролировать уровень сахара ежедневно, либо делать замеры в случае ухудшения самочувствия. Компактный аппарат помогает корректировать терапию, если наблюдаются резкие скачки уровня глюкозы, а необходимость с этой целью обращаться в лабораторию сводится к нулю.

Удобны глюкометры с фиксацией результатов, которые хранятся в памяти устройства. Такая опция позволяет отслеживать динамику изменений уровня инсулина и состава крови.

Традиционный термометр?

Прибор, который можно найти в любой домашней аптечке. Без него не обойтись при первых признаках недомогания, подозрении на ОРЗ или грипп. Традиционные ртутные градусники, которые в недавнем прошлом были единственным прибором для измерения температуры, сегодня признаны наиболее опасными среди всех видов подобных устройств.

Помните, что аппаратура для самообследования не избавит от заболевания, а лишь поможет диагностировать его!