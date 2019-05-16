Директору «Бунге Украина» Дмитрию Горшунов объявят подозрение в совершении мошенничества

Національна поліція найближчим часом оголосить директорові ТОВ «Бунге Україна» Дмитру Горушновупідозру у вчиненні шахрайства. Про це повідомили учасники зустрічі посадових осіб Нацполіції, Генпрокуратури та Агентства з розшуку та менеджменту активів із представниками постраждалих внаслідок банкрутства холдингу «Агроінвестгруп» компаній, яка відбулася 16 травня 2019 року.

«Правоохоронці вже провели низку слідчих дій у рамках кримінального провадження і з'ясували, що директор ТОВ «Бунге Україна» у період з липня по листопад 2018 року шляхом обману та зловживання довірою змусив фермерів та керівників великих компаній добровільно передати зернову продукцію на зберігання у сховища агрохолдингу «Агроінвестгруп». Такі дії Дмитра Горшунова мали на меті корисливий мотив - присвоїти майно, не виконувати зобов'язання щодо оплати його вартості і розпорядитися ним на власний розсуд. Слідчі готують йому підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене вособливо великих розмірах та організованою групою», - розповів учасник зустрічі.

Нагадаємо, агровиробники звинувачують директора «Бунге Україна», громадянина Росії Дмитра Горшунова в створенні шахрайської схеми із заволодіння зерновими на суму $200 млн. Дмитро Горшунов обіцяв викупити врожаї у фермерів і змусив їх передати зернові у безкоштовне зберігання агрохолдингу «Агроінвестгруп», із власниками якого - Миколою і Віталієм Кучеренками - мав бізнес-відносини. При цьому Горшунов відмовлявся укладати від імені «Бунге» прямі договори поставки і вимагав оформлення документів із компанією Кучеренків. Восени 2018 року під отримане зерно «Агроінвестгруп» узяв кредити в п'яти банках на суму понад $70 млн.

За даними СБУ, на початку 2019 року зерно було вивезено з елеваторів холдингу на окуповану територію Донецької та Луганської областей і продано через юросіб, зареєстрованих на непідконтрольних територіях. Агрохолдинг оголошено банкрутом. Збитки понад 20 українських аграрних компаній, держпідприємства «Аграрний фонд», корпорацій Delta Wilmar, SouffletGroup, CHS та ін., які зберігали врожаї зерна на елеваторах «Агроінвестгруп», сягають $200 млн. Ці кошти привласнили Дмитро Горшунов і Кучеренки, які втекли до Росії.

Оголошеним у міжнародний розшук Миколі та Віталію Кучеренко загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Фермери вимагають заарештувати творця шахрайської схеми Горшунова і закликають приватні компанії бойкотувати співпрацю з «Бунге Україна».

За словами громадського діяча Олександра Аронця, Дмитро Горшунов не вперше організовує схеми в агросекторі. У 2017-му він через мережу підконтрольних фірм скупив у фермерів насіння соняшнику, переробив його на заводі «Бунге» у Миколаєві як давальницьку сировину за допомогою компаній-«прокладок» експортував олію.

«Величезний завод «Бунге» практично немає ніякого прибутку і не платить податків. Увесь прибуток за вироблену олію залишається на офшорних рахунках. Фірми Горшунова не тільки ухилилися від сплати податків, а й вимагали від податкової відшкодування ПДВ - 15 млн грн», - зазначив Аронець