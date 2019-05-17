В ЛНР надеются, что уход Геращенко поможет работе гуманитарной подгруппы

Уход Ирины Геращенко с поста представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу сдвинет процесс решения вопросов гуманитарного характера "с мертвой точки", заявила РИА Новости в четверг представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленных Ольга Кобцева.



Ранее Геращенко сообщила, что уходит в отставку с поста представителя Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы.



"Хотелось бы надеяться на то, что уход госпожи Геращенко с поста представителя Украины в гуманитарной рабочей группе позволит сдвинуть с мертвой точки решение вопросов гуманитарного характера", - сказала Кобцева.



По ее словам, Геращенко на протяжении долгого времени вносила "откровенный деструктив" в деятельность подгруппы.

