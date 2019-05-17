Рада продлила период легализации "евроблях" еще на 90 дней

Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций (вплоть до конфискации авто) для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая).

За соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые были внесены с голоса главой комитета таможенной и налоговой политики Ниной Южаниной в проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с принятием закона "Об электронных доверительных услугах" проголосовали 236 народных депутатов, приняв законопроект за основу и в целом.



Таким образом, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль, увеличен на 90 дней - со 180 до 270 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100%-ным ставкам акцизного сбора.



Как сообщалось, жесткие штрафные санкции для владельцев "евроблях" должны были вступить в силу 22 мая, и предполагали как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля. Владельцы "евроблях" в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период "легализации".



Кроме того, принятым законопроектом Рада исключила трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА из перечня освобожденного от НДС импорта.



Как сообщалось, отменить освобождение от уплаты НДС импорта таких трансформаторов просил производитель этой продукции – "Запорожтрансформатор", заявлявший, что такая льгота для импортных трансформаторов может привести к ликвидации предприятия из-за неконкурентоспособности его продукции.



Помимо этого, принятым законопроектом Рада по просьбе участников рынка расширила определение "виски".

