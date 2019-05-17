Лукашевич в ОБСЕ заявил о произволе в деле Вышинского на Украине

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг на заседании постсовета организации, заявил о произволе в деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.



"Постоянно продлеваются сроки содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Напомню, с момента его задержания в Киеве по надуманным обвинениям прошел уже целый год. Все это время журналист находится в ужасных условиях, где на фоне обострения проблем со здоровьем ему отказывают в предоставлении квалифицированной медицинской помощи – последний раз он общался с врачами почти полгода назад. Произвол в деле Кирилла Вышинского красноречиво доказывает всю абсурдность и пропагандистскую подоплеку предъявленных ему обвинений. По сути, он стал очередным политическим узником украинских властей, развернувших в последние годы настоящую войну с инакомыслием", - сказал Лукашевич.



Он отметил, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир продолжает следить за делом Вышинского.



"Ожидаем, что в контактах с новым украинским руководством он будет ставить вопрос его освобождения, как и тему безопасности журналистов на Украине в целом", - добавил российский дипломат.



"Зеленский! Освободи Кирилла!" Акция в поддержку Вышинского в Москве

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля.



Следующее заседание по делу Вышинского состоится 30 мая в 17.00 (совпадает с мск) в Подольском суде Киева. Как ожидается, прокуратура продолжит чтение обвинительного заключения – осталось зачитать еще 17 страниц из 79.



Кроме того, 27 мая в 10.00 объединенная кассационная палата Верховного суда Украины рассмотрит кассацию Вышинского на отказ суда рассматривать вопрос о незаконности его ареста.

