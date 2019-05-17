Ирина Луценко сложит полномочия накануне инаугурации Зеленского

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что намерена сложить полномочия накануне инаугурации новоизбранного главы государства Владимира Зеленского.



Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. В штабе выразили надежду, что решение Рады по инаугурации поможет закончить период неопределенности.



"Я накануне инаугурации нового президента Зеленского сложу свои полномочия. Приглашаю всех журналистов на 12.00 (совпадает с мск) на брифинг. Я отчитаюсь и дам советы новоизбранному президенту Зеленскому, как не воевать, а конструктивно работать с парламентом на примере работы президента Порошенко, который подал 158 законов, из них принято 128", - цитирует Луценко пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко".



Ранее Зеленский обвинял депутатов в том, что они сознательно затягивали сроки приведения его присяги, чтобы лишить нового президента возможности инициировать роспуск Рады в законодательные сроки.

