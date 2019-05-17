РФ внесла в Совбез ООН проект резолюции по восстановлению взаимодействия стран в ОЗХО

Россия внесла в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.



"[Совет Безопасности] подчеркивает необходимость объединить усилия стран-членов ОЗХО по строгому следованию Конвенции (по запрещению химоружия) и выполнению их обязательств, избегая политизации, - говорится в тексте резолюции. - СБ призывает все стороны к конструктивному сотрудничеству и восстановлению духа консенсуса в ОЗХО".

