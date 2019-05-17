Люди умеют распознавать заразных индивидов по лицу

По словам сотрудников Каролинского института, у многих видов живых существ в процессе естественного отбора развилась способность по мельчайшим признакам определять заразных особей в своем окружении, чтобы избегать контактов с ними. Аналогичный механизм действует и среди людей, пишет "Новости Mail.RU".



В исследовании этого феномена ученые отталкивались от того, что болезнь обычно снижает настроение, а выражение лица отражает внутреннее состояние человека. Ученые провели эксперимент с участием 22 здоровых добровольцев, которым делали инъекцию с кишечной палочкой или с плацебо. Через 3-4 дня участников поменяли местами.



После введения патогена и плацебо забиралась кровь для оценки иммунной реакции. При этом, спустя 2 часа после каждой инъекции лица добровольцев фотографировали. Далее фотографии показали другой группе людей. Они должны были определить, кому ввели патоген, кому дали плацебо, а также степень выраженности эмоций. Каждое фото оценивалось по шкале от −5 ("очень болен") до +5 ("совершенно здоров").



В итоге люди смогли с высокой точностью распознать тех, кому вводили патоген. Оценивая внешний вид добровольцев, те отталкивались от того, что у больных была более бледная кожа и губы, чем у здоровых, уголки рта опущены вниз, а глаза полуприкрыты. На лицах инфицированных в большей степени выражались негативные эмоции (усталость, грусть, отвращение).



Эксперты комментируют это так: негативное эмоциональное состояние связано с реакцией воспаления в ответ на инфекцию. Плюс, включается "энергосберегающий режим" - инфицированный мало двигается. Чувство отвращения - признак активизации иммунной системы. В целом эволюционно сложился комплекс негативно окрашенных эмоциональных выражений лица, которые легко распознаются и предупреждают окружающих о заразности индивида.

