Увлажнители воздуха реально спасают от заражения гриппом

Йельский университет исследовал, как влажность окружающей среды влияет на реакцию тела на вирус гриппа. Специалисты использовали генетически модифицированных мышей, которые реагировали на вирусы гриппа, как люди. Всех животных держали в помещениях с одинаковой температурой, но с разной (низкой или нормальной) влажностью, подвергая воздействию вируса гриппа А (H1N1).



Оказалось, низкая влажность препятствовала возникновению нормального иммунного ответа, сообщает "Вести". Она затрудняла удаление вирусных частиц из слизи ресничек в клетках дыхательных путей. Также низкая влажность тормозила регенерацию в дыхательных путях после разрушительного воздействия вируса.



Плюс, изменение иммунного ответа происходило через интерфероны - белки, которые выделяются в ответ на проникновение вируса и прочих патогенов. При низкой влажности эта система иммунной защиты не срабатывала. Ученые призывают пользоваться увлажнителями воздуха для снижения риска развития эпидемий гриппа.



