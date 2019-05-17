В Венгрии надеются, что Зеленский пересмотрит "языковой" закон

МИД Венгрии выразил надежду, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский решит вопрос венгерского нацменьшинства после подписания действующим главой государства Петром Порошенко закона "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом сообщается на сайте МИД Венгрии.



В венгерском правительстве считают, что "новый закон об украинском языке противоречит международным обязательствам Украины и нарушает права национальных общин, поскольку он лишает их существующих, ранее приобретенных прав, связанных с использованием языка".



Венгерские дипломаты назвали закон "соответствующим духу Петра Порошенко".



Министерство выразило надежду, что сможет решить вопросы, касающиеся венгерского национального сообщества с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, который был избран "подавляющим большинством".



"Мы заинтересованы в сбалансированных и дружеских отношениях между Венгрией и Украиной, и мы надеемся, что избранный президент Украины будет открыт для этого", - говорится в заявлении венгерского МИД.



Как сообщалось, Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов.



Однако народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановления об отмене закона о языке.



14 мая парламент отклонил эти проекты постановлений, которые блокировали подписание закона, после чего Председатель ВР Андрей Парубий сразу подписал закон.



Президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая.



