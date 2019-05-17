В новом сезоне УПЛ введет систему видеоповторов VAR

В Запорожье, 17 мая, стартует конгресс Федерации футбола Украины, на котором рассмотрят внедрение в чемпионат Украины (УПЛ) системы видеоповторов VAR.



Об этом сообщает канал Футбол 1.



"Здесь приходится подставлять плечо и помогать нашим клубам в этой системе. Мы полностью взяли это на себя. Это рука помощи нашим партнерам из Премьер-лиги, чтобы наши клубы уже со следующего сезона могли пользоваться VAR", - сказал глава ФФУ Андрей Павелко.



Система видеоповторов VAR была проверена на Кубке Конфедераций, после чего ФИФА активно использовала ее на чемпионате мира 2018 года. После этого VAR появился в некоторых европейских чемпионатах, а следом и в Лиге чемпионов.

