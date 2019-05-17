Главы МИД Германии и России обсудили Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Германии Гайко Маасом в рамках сессии Комитета министров Совета Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу МИД Германии в Twitter.



Главы внешнеполитических ведомств обменялись рукопожатием. Далее представителей прессы попросили уйти.



Отмечается, что темами разговора министров были двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии, Иране и в Украине, а также будущее членство России в Совете Европы.

